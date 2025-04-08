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Американский стартап «воссоздал» вымерших волков В соцсетях сравнивают животных с лютоволками из «Игры престолов». Посмотрите, что получилось

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Американская биотехнологическая компания Colossal Biosciences объявила, что воссоздала ужасного волка, который вымер более 10 тысяч лет назад. Ученые выделили ДНК из фрагментов, которые хранятся в музеях. Затем они внесли изменения в геном обычного волка, чтобы придать ему черты вымершего животного. Суррогатными матерями для новых животных были собаки. В медиа и соцсетях уже сравнили появившихся щенят с лютоволками из «Игры престолов». Ранее стартап показал шерстистых мышей, а главная цель Colossal Biosciences — возрождение мамонтов.
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