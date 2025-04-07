Colossal Biosciences «воссоздала» ужасных волков, вымерших более 10 тысяч лет назад

Американский биотехнологический стартап Colossal Biosciences объявил, что ему удалось воссоздать ужасного волка (Aenocyon dirus), жившего в Северной Америке и вымершего более 10 тысяч лет назад.

В Colossal Biosciences, пишет Time, смогли выделить ДНК из окаменелых фрагментов ужасных волков, хранящихся в американских музеях. Затем ученые внесли в геном серого волка Canis lupus несколько мутаций, которые должны были придать исходному животному черты, которые отличали ужасного волка: больший размер и вес, более крупные зубы и челюсти и белую шерсть. Согласно пресс-релизу компании, исследователи внесли 20 изменений в 14 генов современного волка. Полученные клетки поместили в яйцеклетки домашних собак. Суррогатными матерями также выступили собаки.

Как подчеркивают в Colossal Biosciences, щенята не являются точной копией вымершего ужасного волка — они несут его отдельные черты. Более конкретных подробностей эксперимента компания не приводит — исследование пока не опубликовано ни в научной прессе, ни на серверах с препринтами статей.

Colossal Biosciences

В результате эксперимента родились трое здоровых щенят, имеющих отличительные черты ужасного волка, два самца (им сейчас полгода) и самка (ей три месяца). Самцов назвали Ромул и Рем в честь вскормленных волчицей легендарных основателей Рима, а самку — Кхалиси — в честь героини «Игры престолов». Лютоволки из книг Джорджа Мартина имеют некоторые черты реально существовавших ужасных волков.

Times отмечает, что попытки воссоздания вымерших видов вызывают сложные этические вопросы. Тем не менее технология, примененная для создания Ромула, Рэма и Кхалиси, может, в числе прочего, помочь сохранить некоторые виды, находящиеся на грани вымирания.

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