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Американский сенатор Кори Букер 25 часов без остановки критиковал Трампа
Чтобы не отвлекаться на походы в туалет, за три дня до выступления политик перестал есть. А за сутки — еще и пить
1 минута
12:00, 2 апреля 2025
Сенатор-демократ Кори Букер больше суток без остановки выступал в сенате США с критикой президента Дональда Трампа. Речь Букера продолжалась 25 часов 5 минут — это рекорд в истории сената. До этого самым долгим было выступление сенатора Строма Термонда в 1957 году, которое продолжалось 24 часа 18 минут. Букер рассказал, что c 28 марта не ел, а за день до выступления перестал пить, чтобы не отвлекаться от своей речи на походы в туалет. Во время речи перед ним стояли два стакана воды. Другие демократы задавали Букеру вопросы, чтобы дать ему передохнуть. Выступление Букера прошло на фоне
давления
на демократов: избиратели упрекают их в недостаточном противостоянии Трампу.
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