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Помните Берни Сандерса? Он дважды пытался стать кандидатом в президенты США и 20 лет пугал всех приходом олигархов к власти. Теперь он собирает многотысячные митинги против Трампа и Маска Вот как они проходят. Видео

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Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс и член конгресса США Александрия Окасио-Кортес собирают толпы на митингах против политики Дональда Трампа. С февраля они ездят по американским городам с туром под названием «Борьба с олигархией» — и привлекают десятки тысяч зрителей, притом что никакой избирательной кампании сейчас нет. Например, в Денвере послушать политиков пришли 34 тысячи человек — это самый массовый митинг в городе с 2008 года. Журналисты называют 83-летнего Сандерса, который дважды выдвигался в президенты (в 2016-м и 2020-м), главным голосом сопротивления Трампу. Сандерс обвиняет Трампа и его соратников-бизнесменов в создании олигархата и яростно критикует нынешнюю администрацию за попытки договориться с Путиным. Вот как проходят выступления Сандерса в разных американских городах.
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