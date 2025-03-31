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В Мурманске мужчина открыл стрельбу по полицейским с крыши жилого дома — вход на нее он обмотал колючей проволокой
Силовики взяли крышу штурмом и тяжело ранили стрелка. Вот как это было. Видео
1 минута
08:44, 31 марта 2025
В ночь на 31 марта житель Мурманска
открыл
стрельбу с крыши жилого дома, расположенного на одной из главных городских улиц, Кольском проспекте. В частности, он стрелял по машине патрульной-постовой службы. Проход на крышу стрелок обмотал колючей проволокой, а саму крышу, по данным телеграм-канала Mash, облил бензином. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис призвал местных жителей отойти от окон и выключить свет. В конце концов силовики взяли крышу штурмом и в процессе задержания тяжело ранили стрелка. Им оказался сотрудник ФГБУ «Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ» Владислав Завгородний.
Возбуждено
уголовное дело о покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
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