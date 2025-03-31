ТАСС назвал имя открывшего стрельбу в Мурманске. Стрелявший тяжело ранен

Стрельбу с крыши жилого дома в Мурманске открыл сотрудник «Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ» Владислав Завгородний, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. «Он жив, но находится в тяжелом состоянии», — добавил собеседник агентства.

О мотивах стрелявшего информации на момент публикации новости не было. Так, телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» уверяет, что мужчина сам вызвал полицейских и открыл стрельбу, когда они приехали. По данным Mash, он также облил крышу дома и вход на нее бензином.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона пишет, что стрелявший не состоит на учете у психиатра. При этом телеграм-канал Mash сообщал обратное.

Сообщения о стрельбе в Мурманске поступили в ночь на 31 марта. Стрелявший вел огонь с крыши 14-этажного дома, расположенного по адресу: Кольский проспект, 10. На два квартала вокруг дома было выставлено оцепление.

На опубликованных правоохранительными органами кадрах штурма дома спецназом, отмечает «Медиазона», видно, что подъезд обмотан колючей проволокой. На другое видео попали карабин «Вепрь» и охотничье ружье ИЖ-27, которые, как утверждается, принадлежали стрелявшему.

Представители правоохранительных органов объявили, что стрелявший был «обезврежен», не уточняя подробностей. В том числе, не сообщалось, в каком состоянии он находится.

Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (статья 317 УК).