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В Мьянме произошло землетрясение, толчки также ощущались в Таиланде, Вьетнаме и Китае В Бангкоке на крышах домов лопались бассейны. Обрушился строящийся небоскреб. Видео

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В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7. Эпицентр находился недалеко от второго по величине города страны — Мандалай, где живут более миллиона человек. Сильные подземные толчки ощущались в Таиланде, Вьетнаме и Китае. В Бангкоке объявлено чрезвычайное положение: по словам очевидцев, здания во время землетрясения «ходили ходуном», вода выливалась из бассейнов на крышах. Широко разошлись видео с обрушением строящегося небоскреба. Авиасообщение в Таиланде приостановлено.
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