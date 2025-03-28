В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7. Подземные толчки ощущались в Таиланде и Китае

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме, сообщает BBC News со ссылкой на данные Геологической службы США (USGS).

Эпицентр землетрясения находился в 16 километрах к северо-западу от города Сагайн, недалеко от города Мандалай (второй по величине город Мьянмы).

Разрушенный монастырь в столице Мьянмы Нейпьидо

Aung Shine Oo / AP / Scanpix / LETA

Подземные толчки ощущались в Китае и Таиланде. В социальных сетях появились кадры, на которых видно, как люди эвакуируются из зданий в Бангкоке. Из-за подземных толчков вода выливается из бассейнов на крышах.

В соцсетях широко разошлось видео, на котором, как утверждается, показано обрушение строящегося небоскреба в столице Таиланда во время землетрясения. На момент публикации новости видео не было верифицировано. По данным AFP, в рухнувшем здании оказались заблокированы десятки рабочих. В городе объявлено чрезвычайное положение.

Спасатели на месте разрушенного здания в Бангкоке Ann Wang / Reuters / Scanpix / LETA