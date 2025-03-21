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На границе Курской области загорелась газоизмерительная станция «Суджа»
Россия и Украина обвиняют в атаке друг друга
1 минута
10:57, 21 марта 2025
Газоизмерительная станция «Суджа» в Курской области, через которую шли поставки российского газа в Европу, в ночь на 21 марта
была атакована
. Там начался сильный пожар: в небо поднялся столб огня и дыма. Минобороны РФ
обвиняет
в атаке ВСУ. Украинские военные в свою очередь заявили, что такие утверждения «безосновательны». А глава Центра по борьбе с дезинформацией СНБО Украины Андрей Коваленко
назвал
произошедшее «одной из первых информационных операций против Украины с обвинением в срыве прекращения огня, которого Россия сама не придерживается с первого же дня».
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