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Застрявшие на МКС астронавты NASA наконец вернулись. Девять месяцев они ждали отправки домой — и провели много экспериментов, а также вышли в открытый космос
Вот как их встречали на Земле. Видео
1 минута
13:17, 19 марта 2025
Астронавты NASA Бутч Уилмор и Суни Уильямс вернулись на Землю после девяти месяцев в космосе. Летом 2024 года они отправились на МКС, где, согласно первоначальным планам, должны были провести восемь дней. Однако у космического корабля «Старлайнер» компании Boeing, который доставил их,
возникла
проблема с двигательной установкой, из-за чего возвращение его на Землю вместе с экипажем посчитали опасным. Так пребывание Уилмора и Уильямс на МКС растянулось на месяцы, и за это время астронавты провели множество экспериментов, а Уильямс даже побила женский рекорд пребывания в открытом космосе. Дональд Трамп использовал возвращение астронавтов в политических целях: он
утверждал
, что все эти месяцы они находились на МКС, потому что их там «бросил» Джо Байден (об этом же
заявил
Илон Маск).
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