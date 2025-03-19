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Застрявшие на МКС астронавты NASA наконец вернулись. Девять месяцев они ждали отправки домой — и провели много экспериментов, а также вышли в открытый космос Вот как их встречали на Земле. Видео

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Астронавты NASA Бутч Уилмор и Суни Уильямс вернулись на Землю после девяти месяцев в космосе. Летом 2024 года они отправились на МКС, где, согласно первоначальным планам, должны были провести восемь дней. Однако у космического корабля «Старлайнер» компании Boeing, который доставил их, возникла проблема с двигательной установкой, из-за чего возвращение его на Землю вместе с экипажем посчитали опасным. Так пребывание Уилмора и Уильямс на МКС растянулось на месяцы, и за это время астронавты провели множество экспериментов, а Уильямс даже побила женский рекорд пребывания в открытом космосе. Дональд Трамп использовал возвращение астронавтов в политических целях: он утверждал, что все эти месяцы они находились на МКС, потому что их там «бросил» Джо Байден (об этом же заявил Илон Маск).
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