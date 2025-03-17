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В Белграде прошел масштабный митинг против президента и правительства. Правозащитники считают, что для его разгона использовалась «звуковая пушка» Вот как это было. Видео

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15 марта в Сербии прошла одна из крупнейших акций протеста. По данным МВД страны, на улицы Белграда вышли 107 тысяч человек; по другим оценкам, митингующих могло быть до 325 тысяч человек. Как заявили правозащитники, силовики могли применить «звуковую пушку» для разгона протестующих. Они ссылаются на видео, где люди разбегаются без видимых причин. В МВД Сербии все отрицают, а президент Вучич призвал прокуратуру «выполнить свою работу» и разобраться в произошедшем. Массовые акции протеста в Сербии проходят с ноября 2024 года. Они начались после обрушения бетонного навеса над входом в вокзал города Нови-Сад, из-за чего погибли 15 человек. Протестующие считают, что что в обрушении виновата коррупция, — и требуют отставки президента и правительства.
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