Участники акции протеста в Белграде заявили, что для разгона демонстрантов применили «звуковую пушку». Власти это отрицают

Студенты, участвующие в продолжающихся в Сербии протестах, заявили, что правоохранительные органы 15 марта применили для разгона демонстрантов в Белграде «звуковую пушку», пишет NIN. Акустическое оружие, по их словам, было использовано во время 15-минутного молчания в память о 15 погибших в Нови-Саде.

В качестве доказательства они ссылаются на видео, на котором спокойно стоящие на проезжей части люди без видимых причин начинают разбегаться в стороны.

Утверждается, что после этого в больницы города обратились многочисленные пострадавшие от «звуковой пушки». Однако Центр экстренной медицинской помощи в Белграде это отрицает.

МВД Сербии заявило, что «звуковая пушка» во время акции протеста не использовалась. «МВД еще раз подчеркивает, что полиция никогда не применяла и не применяет не предусмотренные законом средства», — говорится в распространенном МВД сообщении.

Кроме того, в МВД указали, что на распространившихся в соцсетях фотографиях полицейских, держащих в руках некое оружие непривычного вида, снято антидроновое ружье, а не «звуковая пушка», которое используется для обеспечения безопасности президента Сербии.

Президент Сербии Александр Вучич обратился к министерству юстиции и прокуратуре с просьбой отреагировать на информацию об использовании звуковых пушек во время протестов в Белграде.

«Пожалуйста, расскажите людям, в чем заключается ложь, потому что, если бы они [„звуковые пушки“] были бы использованы, за помощью обратились бы 10 тысяч человек. Я прошу вас выполнить свою работу и ничего больше, установить правду и сообщить ее», — сказал Вучич.

Глава Минюста Майя Попович уже выпустила заявление, в котором говорится, что сообщения об использовании «звуковой пушки» — «преднамеренная и синхронизированная ложь».

«Я верю, что компетентные органы отреагируют, и те, кто распространял дезинформацию и преднамеренно вызывал панику среди граждан, будут привлечены к ответственности», — подчеркнула она.

В свою очередь правозащитная неправительственная организация Белградский центр за безопасную политику призвал «сформировать независимую комиссию для объективного установления фактов незаконного применения данного оружия».

Центр обратился с просьбой к госслужащим, обладающим информацией о применении «звуковой пушке», поделиться ей. Правозащитники утверждают, что в 2022 году МВД пыталось узаконить использование устройств, излучающих звуковые волны, в качестве средства принуждения, однако под давлением общественности соответствующий законопроект был снят с рассмотрения.

Массовые акции протеста в Сербии проходят с ноября 2024 года. Они начались после обрушения бетонного навеса над входом в здание железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад, в результате которого погибли 15 человек. Протестующие считают, что навес обрушился из-за некачественной реконструкции, винят в произошедшем коррупцию и требуют отставки президента и правительства.

15 марта в Белграде прошла одна из крупнейших акций протеста. По данным МВД в ней приняли участие 107 тысяч человек, по другим оценкам, собрались от 275 тысяч до 325 тысяч человек, в том числе студенты, которые приехали в Белград из разных частей страны.

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Подобно о протестах в Сербии

Обрушение навеса на вокзале в Нови-Саде привело к самым массовым протестам в Сербии в XXI веке. Почему? «Медуза» рассказывает, чего добиваются сербы, которые уже три месяца каждый день выходят на улицу