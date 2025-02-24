Ранним утром 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину — и «Медуза» запустила свою первую военную онлайн-трансляцию. Вот уже три года редакция каждый день ведет хронику войны — чтобы тщательно и точно фиксировать происходящее. На протяжении этих трех лет наш подход к ведению хроники менялся (например, сейчас мы не только рассказываем о главных событиях на фронте, но и публикуем письма читателей). Однако кое-что оставалось неизменным: каждый день фоторедакторы «Медузы» выбирают снимок для обложки — чтобы показать, как на самом деле выглядит война. В этом видео мы собрали обложки ежедневной хроники «Медузы» за все три года войны. Посмотрите, какими они были.

Война в Украине продолжается, люди годами живут под обстрелами. Если вы не в России, не планируете туда ездить и у вас есть возможность — помогите мирным украинцам: подпишитесь на ежемесячное пожертвование в проект «Давайте». Узнать о результатах работы проекта за 2024 год и прочесть истории людей, которые уже получили помощь, можно тут. Даже в самые мрачные времена можно помогать другим — и почувствовать, что вы не одни.