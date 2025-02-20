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ХАМАС вернул Израилю тела четырех погибших заложников. Среди них — Шири Бибас и ее сыновья Ариэль и Кфир
Младший из них был самым юным пленником, похищенным 7 октября. Больше года многие надеялись, что дети живы
1 минута
15:14, 20 февраля 2025
На юге сектора Газа ХАМАС
передал
Красному Кресту тела четырех израильских заложников. 83-летнего Одеда Лифшица, а также семью Бибас похитили 7 октября 2023 года из кибуца Нир-Оз. Спустя несколько недель ХАМАС заявил, что 32-летняя Шири Бибас и два ее маленьких сына, Ариэль и Кфир, убиты в результате израильского авиаудара. В Израиле эти данные не подтверждают. Больше года люди по всему миру не верили в смерть братьев Бибас и проводили акции в их поддержку — на них приносили оранжевые парики и шарики как символы рыжих волос мальчиков. В ближайшие 48 часов власти
проведут
идентификацию погибших и постараются установить причину их смерти.
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