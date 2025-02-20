Перейти к материалам
поддержать «Медузу»
новости

ХАМАС вернул Израилю тела четырех погибших заложников. Среди них — Шири Бибас и ее сыновья Ариэль и Кфир Младший из них был самым юным пленником, похищенным 7 октября. Больше года многие надеялись, что дети живы

1 минута
На юге сектора Газа ХАМАС передал Красному Кресту тела четырех израильских заложников. 83-летнего Одеда Лифшица, а также семью Бибас похитили 7 октября 2023 года из кибуца Нир-Оз. Спустя несколько недель ХАМАС заявил, что 32-летняя Шири Бибас и два ее маленьких сына, Ариэль и Кфир, убиты в результате израильского авиаудара. В Израиле эти данные не подтверждают. Больше года люди по всему миру не верили в смерть братьев Бибас и проводили акции в их поддержку — на них приносили оранжевые парики и шарики как символы рыжих волос мальчиков. В ближайшие 48 часов власти проведут идентификацию погибших и постараются установить причину их смерти.
Подпишитесь на наш ютьюб-канал