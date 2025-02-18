Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Подкасты
Магаз
Войти
О проекте
Meduza in English
Режим по порядку
EN
Войти
поддержать «Медузу»
Телеграм
Фейсбук
Твиттер
В закладки
новости
«Очень позитивное, человеческое общение»
Завершились первые переговоры США и России о прекращении войны в Украине. Вот что сказали их участники сразу после встречи
2 минуты
14:14, 18 февраля 2025
В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде
завершился
первый этап переговоров между Россией и США об окончании войны в Украине. Представители самой Украины и стран ЕС не принимали участия во встрече. Делегации совещались за закрытыми дверями больше четырех с половиной часов. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, они в том числе обсудили будущую встречу Владимира Путина и Дональда Трампа, которая «вряд ли состоится на следующей неделе». Контакты по Украине между Москвой и Вашингтоном проведут специальные команды переговорщиков — кто в них войдет и когда они начнут встречаться друг с другом, пока неизвестно. Кроме того, Россия и США договорились восстановить численность посольств в Москве и Вашингтоне, рассказал глава Госдепа США Марко Рубио.
Подпишитесь на наш
ютьюб-канал
Телеграм
Фейсбук
Твиттер
В закладки
Напишите нам