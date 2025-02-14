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Российский беспилотник повредил саркофаг Чернобыльской АЭС Кадры с места удара

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В ночь на 14 февраля российский ударный беспилотник попал в саркофаг над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной станции. По словам президента Украины Владимира Зеленского, на месте удара произошел пожар, который уже потушили. В России удар пока не комментировали. В Международном агентстве по атомной энергии заявили, что признаков нарушения внутренней защитной оболочки нет, а уровень радиации остается стабильным. Поврежденный при атаке дрона саркофаг ввели в эксплуатацию в 2019 году, он должен обеспечить защиту аварийного блока Чернобыльской АЭС на 100 лет.
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