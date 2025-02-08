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На Электрозаводе в Москве произошел крупный пожар. На момент возгорания в здании находились больше двухсот человек
Кадры с места происшествия
1 минута
16:50, 8 февраля 2025
В Москве на территории Электрозавода
произошел
пожар. В здании находятся скейт-парк, театральная студия, квест-комнаты и другие организации для активного времяпрепровождения. В субботу там находилось больше двухсот человек. Из них, по данным МЧС, спасены 90 человек, еще 120 эвакуировались самостоятельно. Несколько человек госпитализировали с отравлением угарным газом. Пожару присвоен четвертый уровень сложности (из пяти), огонь распространился на 800 квадратных метров.
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