Из горящего здания на московском Электрозаводе спасены 90 человек. Еще 120 эвакуировались сами

Продолжение Площадь пожара на Электрозаводе в Москве увеличилась до 800 квадратных метров

Из горящего здания на территории Электрозавода в Москве спасены 90 человек, сообщает МЧС.

Еще 120 человек эвакуировались самостоятельно. Как сообщили ТАСС в департаменте здравоохранения Москвы, три человека были госпитализированы с отравлением продуктами горения. Их жизни ничего не угрожает.

Пожару присвоен четвертый (из пяти) уровень сложности. Площадь возгорания составляет 300 квадратных метров, отметили в МЧС.

Следственный комитет, в свою очередь, сообщил, что по факту пожара начата доследственная проверка.

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Пожар на территории Электрозавода в Москве произошел в пятиэтажном здании, где находятся скейт-парк, театральная студия, квест-комнаты и другие организации для активного времяпрепровождения. Днем в субботу в этих помещениях было много людей.