Площадь пожара на Электрозаводе в Москве увеличилась до 800 квадратных метров

Обновлено. По предварительным данным, людей в горящем здании не осталось, пишет ТАСС.

Площадь пожара в здании на территории московского Электрозавода увеличилась до 800 квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Ранее площадь пожара оценивалась в 100, а потом — в 300 квадратных метров. Быстрому распространению огня способствовали деревянные перекрытия в здании, сообщили в МЧС.

Алексей Маишев / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Остаются ли в горящем здании люди, неясно. Ранее в МЧС заявили, что с верхних этажей были спасены более 90 человек, еще более 120 смогли покинуть его самостоятельно. По данным телеграм-канала Baza, с неопасным для жизни отравлением продуктами горения госпитализированы 13 человек (официально в департаменте здравоохранения Москвы сообщали о трех госпитализированных).

По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправная электропроводка или перегруз в ее работе.

В здании, где произошел пожар, располагаются различные студии, творческие мастерские и организации для активного отдыха. В связи с эти днем в субботу там находилось много людей.