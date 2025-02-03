Перейти к материалам
поддержать «Медузу»
новости

Взрыв в московском жилом комплексе «Алые паруса» Кадры с места происшествия

47 секунд
В жилом комплексе «Алые паруса» на Авиационной улице в Москве произошел взрыв. Телеграм-каналы сообщают, что взорвалась граната или самодельное взрывное устройство. По предварительным данным, это покушение на создателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна. Взрывное устройство, как сообщают журналисты, в здание ЖК «Алые паруса» мог пронести курьер. СБУ называла его близким к Януковичу криминальным авторитетом. По данным СМИ, СК возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц. Но, возможно, дело переквалифицируют в теракт.
Подпишитесь на наш ютьюб-канал