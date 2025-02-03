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Взрыв в московском жилом комплексе «Алые паруса»
Кадры с места происшествия
47 секунд
09:45, 3 февраля 2025
В жилом комплексе «Алые паруса» на Авиационной улице в Москве
произошел
взрыв. Телеграм-каналы сообщают, что взорвалась граната или самодельное взрывное устройство. По предварительным данным, это покушение на создателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна. Взрывное устройство, как
сообщают
журналисты, в здание ЖК «Алые паруса» мог пронести курьер. СБУ называла его близким к Януковичу криминальным авторитетом. По
данным
СМИ, СК возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц. Но, возможно, дело переквалифицируют в теракт.
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