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Крушение самолета American Airlines в США. Он столкнулся с вертолетом и упал в реку Потомак
Кадры с места событий
1 минута
09:49, 30 января 2025
Пассажирский самолет American Airlines и армейский вертолет Black Hawk
столкнулись
в воздухе и упали в реку Потомак в Вашингтоне. На борту лайнера находились 64 человека, в вертолете — трое военных. Среди пассажиров, по данным СМИ,
значатся
российские фигуристы, чемпионы мира 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также их сын Максим, выступающий за сборную США. Кроме того, на борту была бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская, передает ТАСС. По
данным
телеграм-каналов, в самолете American Airlines могли лететь еще несколько фигуристов, детей российских эмигрантов. Они возвращались в Вашингтон с чемпионата США по фигурному катанию в Уичито. О выживших во время крушения не сообщается.
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