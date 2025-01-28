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В США после инаугурации Трампа проходят антимигрантские рейды. Людей без документов тысячами высылают из страны на военных самолетах  Обращение в поддержку мигрантов записала певица Селена Гомес

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Во время инаугурации Дональд Трамп пообещал ужесточить миграционную политику. Сразу после этого по стране начали проходить массовые рейды миграционной полиции. Власти задерживают тысячи человек и депортируют тех, у кого нет нужных документов, на военных самолетах. В министерстве внутренней безопасности заявили, что за прошлую неделю таким образом были задержаны и выдворены 7300 человек. В понедельник полиция задержала еще больше 1000 мигрантов. В поддержку мигрантских диаспор высказалась актриса и певица Селена Гомес, но позднее удалила видео.
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