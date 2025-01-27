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Лукашенко в седьмой раз объявили победителем выборов в Беларуси Вот как он уже много лет убеждает всех, что не держится за власть

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ЦИК Беларуси объявил, что Александр Лукашенко набрал 86,82% голосов на выборах президента. Сам Лукашенко уверяет, что пошел на седьмой срок по настоянию окружения. Якобы в Совете безопасности убедили его, что «страна не готова» к новому президенту. Предыдущие президентские выборы в Беларуси прошли в августе 2020-го и закончились самыми массовыми протестами в современной истории страны — а также самыми массовыми репрессиями. В Евросоюзе уже заявили, что не признают результаты выборов 2025 года, а Путин поздравил Лукашенко с «убедительной» победой.
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