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Лукашенко в седьмой раз объявили победителем выборов в Беларуси
Вот как он уже много лет убеждает всех, что не держится за власть
2 минуты
14:14, 27 января 2025
ЦИК Беларуси
объявил
, что Александр Лукашенко набрал 86,82% голосов на выборах президента. Сам Лукашенко уверяет, что пошел на седьмой срок по настоянию окружения. Якобы в Совете безопасности убедили его, что «страна не готова» к новому президенту. Предыдущие президентские выборы в Беларуси прошли в августе 2020-го и
закончились
самыми массовыми протестами в современной истории страны — а также самыми
массовыми
репрессиями. В Евросоюзе уже заявили, что не признают результаты выборов 2025 года, а Путин
поздравил
Лукашенко с «убедительной» победой.
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