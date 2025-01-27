Центральная избирательная комиссия Беларуси в ночь на 27 января объявила предварительные результаты выборов президента. По версии ЦИК, больше всего голосов набрал Александр Лукашенко — 86,82%.

В списках для голосования было еще четыре фамилии. Сергей Сыранков, объявил ЦИК, получил 3,21% голосов избирателей, Олег Гайдукевич — 2,02%, Анна Канопацкая — 1,86%, Александр Хижняк — 1,74%.

3,6% избирателей проголосовали против всех.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тиханович заявила перед выборами, что ни белорусы, ни международное сообщество не признают результаты так называемых выборов. Власти Евросоюза заявляли, что не считают выборы в Беларуси свободными и справедливыми.

Александр Лукашенко, находящийся у власти в Беларуси с 1994 года, в седьмой раз участвовал в выборах президента.

Предыдущие выборы президента Беларуси, прошедшие в 2020 году, сопровождались самыми массовыми протестами за всю историю страны. Протесты начались после того, как ЦИК объявил, что Александр Лукашенко получил на выборах 80,1% голосов, а его главная соперница Светлана Тихановская — 10,12%. Оппозиция Беларуси заявила о массовой фальсификации выборов и о победе Тихановской.

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