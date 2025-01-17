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«Старшип» взорвался во время тестового полета
Самолетам над Мексиканским заливом пришлось менять курс, чтобы избежать столкновения с обломками
1 минута
09:54, 17 января 2025
Седьмые испытания ракеты «Старшип» компании Илона Маска SpaceX
закончились взрывом
. Испытания проходили в Техасе, ракета стартовала в 02:38 по московскому времени. Через восемь минут в SpaceX потеряли связь со «Старшип», и корабль взорвался. Глава SpaceX Илон Маск заявил, что, по предварительным данным, причиной аварии стала утечка топлива. По данным сайта FlightRadar24, который мониторит полеты, десятки самолетов над Мексиканским заливом были вынуждены изменить курс, чтобы избежать столкновения с обломками. «Старшип» рассчитан на доставку людей и грузов на околоземную орбиту, Луну и Марс. Согласно замыслу Маска, к Марсу «Старшип» отправится в 2026 году.
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