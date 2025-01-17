SpaceX в седьмой раз провела тестовый запуск ракеты «Старшип». Она разрушилась

Ракета «Старшип» разрушилась при наборе высоты в ходе седьмых испытаний, проведенных компанией SpaceX, сообщает агентство Reuters.

Ракета стартовала в Техасе в 17:38 по местному времени 16 января (02:38 мск 17 января). Через восемь минут после старта SpaceX потеряла связь с ракетой, которая впервые несла полезную нагрузку в виде макетов спутников.

«Мы потеряли связь с кораблем, что, по сути, говорит о том, что у нас была аномалия с разгонным блоком», — сказал менеджер по коммуникациям SpaceX Дэн Хуот, подтвердив, что корабль потерян. Глава SpaceX Илон Маск заявил, что крушение ракеты произошло из-за утечки кислорода или топлива.

Агентство Reuters опубликовало видео, снятое после крушения ракеты.

Reuters

Судя по данным сайта FlightRadar24, отслеживающего полеты, десятки самолетов, выполнявших рейсы над Мексиканским заливом, изменили курс, чтобы избежать возможного столкновения с обломками ракеты.

Несмотря на потерю корабля, SpaceX смогла осуществить захват «Супер Хэви» — прототипа многоразовой первой ступени ракеты. Его вернули на специальную платформу Mechazilla.

«Старшип» — это сверхтяжелая ракета, состоящая из первой многоразовой ступени «Супер Хэви» и второй многоразовой ступени и одновременно космического корабля «Старшип» (этим словом называется и отдельная вторая ступень, и вся ракета в сборе). «Старшип» рассчитан на доставку людей и грузов на околоземную орбиту, Луну, Марс и дальше. Илон Маск рассчитывает, что корабль отправится к Марсу уже в 2026 году. Предыдущие испытания, шестые по счету, прошли 19 ноября 2024 года, тогда за полетом вместе с Маском наблюдал избранный президент США Дональд Трамп.

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