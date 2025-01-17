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На дне Черного моря осели комки мазута. К лету они могут достичь побережья — и пока непонятно, что с ними делать Кадры съемки подводного дрона

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Проект «Земля касается каждого» с помощью подводного дрона осмотрел участок от Анапы до мыса Панагия в районе крушения танкера «Волгонефть-239». На дне Черного моря эксперты нашли комки мазута, которые опустились с поверхности из-за низкой температуры воды. Когда вода потеплеет, они могут создать вторую «волну» загрязнения и оказаться на побережье в туристический сезон. При этом власти и волонтеры заняты уборкой побережья, а идей, что делать с осевшими комками мазута, пока нет. Тем временем в Институте водных проблем РАН рассказали, что разлив мазута в Керченском проливе — самая серьезная экологическая катастрофа в России с начала века. К концу января мазут может достичь вод Украины, Румынии, Болгарии и Турции.
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