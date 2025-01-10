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В Черном море произошел новый разлив мазута из танкера, который потерпел крушение в декабре Площадь нефтяного пятна — 2,8 тысячи квадратных метров

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Рядом с Темрюкским районом Кубани в Черном море произошел новый разлив мазута. В воду попали нефтепродукты с танкера «Волгонефть-239», часть которого выбросило на мель. Предыдущий крупный разлив мазута в Черном море случился в середине декабря, когда крушение потерпели два танкера, суммарно перевозившие девять тонн нефтепродуктов. Это привело к настоящей экологической катастрофе, последствия которой не устранены до сих пор. Десятки километров берега в Краснодарском крае оказались загрязнены, мазут также выбросило к берегам Крыма. Погибли десятки дельфинов и сотни птиц. 25 декабря власти ввели на территории региона режим чрезвычайной ситуации.

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