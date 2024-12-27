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Москва и Киев готовятся к переговорам: Россия наступает в Донбассе (Курахово и Великая Новоселка почти окружены), Украина изо всех сил удерживается в Курской области Видеоверсия сводки «Медузы» о главных событиях на фронте
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