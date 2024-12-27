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Москва и Киев готовятся к переговорам: Россия наступает в Донбассе (Курахово и Великая Новоселка почти окружены), Украина изо всех сил удерживается в Курской области Видеоверсия сводки «Медузы» о главных событиях на фронте

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В Киеве и Москве готовятся к переговорам, на которых, вероятно, попробуют заморозить конфликт «исходя из реалий, которые складываются на земле», как заявил Владимир Путин. Поэтому армия России продолжает пытаться захватить как можно больше территорий на юге Донбасса, а ВСУ — удерживать свои плацдармы в Курской области, где на стороне россиян воюют граждане Северной Кореи. Одна из важных наступательных операций армии РФ — штурм Торецка с последующим возможным захватом города Константиновки. Оттуда российские войска могут двинуться на Краматорск, а главное — Славянск, столицу той части Донбасса, которую сейчас контролирует Украина. Показываем в динамике, что происходит на фронте прямо сейчас. Это видеоверсия нашей еженедельной военной сводки — такие сводки «Медуза» публикует с начала полномасштабной войны. Их можно читать, слушать (в подкасте «Что случилось»), а теперь еще и смотреть.
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