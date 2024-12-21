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Атака беспилотников на Казань Повреждены жилые дома. Временно закрыт аэропорт. Все массовые мероприятия отменены

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Не менее восьми украинских дронов утром в субботу, 21 декабря, атаковали Казань. Шесть из них попали в жилые дома, в том числе в 37-этажный комплекс «Лазурные небеса» на проспекте Альберта Камалеева и 23-этажный «Манхэттен» на Оренбургском тракте. Один из беспилотников ударил по промышленному предприятию. Аэропорт Казани, а также соседнего Ижевска, временно закрыт. В городе эвакуировали несколько школ и отменили все массовые мероприятия в ближайшие два дня.
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