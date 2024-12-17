Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Подкасты
Магаз
Войти
О проекте
Meduza in English
Режим по порядку
EN
Войти
поддержать «Медузу»
Телеграм
Фейсбук
Твиттер
В закладки
новости
Убит генерал Игорь Кириллов, возглавлявший российские войска радиационной, химической и биологической защиты. После начала войны он рассказывал о «биолабораториях» в Украине
Кадры с места взрыва
1 минута
11:15, 17 декабря 2024
На Рязанском проспекте в Москве утром 17 декабря произошел взрыв, в результате которого
погибли
генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Взрывное устройство было прикреплено к самокату, припаркованному возле подъезда, откуда выходили Кириллов и Поликарпов. Бомба, по версии следствия, управлялась дистанционно. Российские источники заявляют, что главная версия произошедшего — диверсия ВСУ. Источники украинских СМИ говорят о спецоперации СБУ. Официально Киев причастность к гибели Кириллова отрицает. «Медуза» публикует кадры с места взрыва и напоминает, что рассказывал Кириллов о «биолабораториях» в Украине.
Подписывайтесь на наш
ютьюб-канал
Телеграм
Фейсбук
Твиттер
В закладки
Напишите нам