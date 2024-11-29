Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Подкасты
Магаз
Войти
О проекте
Meduza in English
Режим по порядку
EN
Войти
поддержать «Медузу»
Телеграм
Фейсбук
Твиттер
В закладки
новости
Первые кадры из Нотр-Дама. Собор Парижской богоматери готов к открытию спустя пять лет после пожара
1 минута
15:25, 29 ноября 2024
Президент Франции Эммануэль Макрон вместе с женой Брижит осмотрел Нотр-Дам-де-Пари, восстановленный после пожара. Официальное открытие собора Парижской богоматери состоится спустя неделю, 7 декабря. Торжественную церемонию будут транслировать в прямом эфире по всему миру. Пожар в Нотр-Даме, который
называют
сердцем Франции,
начался
вечером 15 апреля 2019 года: сгорела кровля, рухнул 750-тонный шпиль, пострадали знаменитые гаргульи на фасадах и орган. Стоимость реставрации оценили в миллиард евро, а срок восстановления — в 10-15 лет. Но Макрон заявил, что собор восстановят за пять лет. Теперь, несмотря на все
препятствия
— технологические и политические — Нотр-Дам готов к открытию.
Подпишитесь на наш
ютьюб-канал
Телеграм
Фейсбук
Твиттер
В закладки
Напишите нам