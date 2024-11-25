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Крушение самолета DHL в Вильнюсе. Кадры с места катастрофы
53 секунды
12:08, 25 ноября 2024
Ранним утром 25 ноября в Вильнюсе при заходе на посадку
разбился
грузовой самолет DHL, выполнявший рейс из Лейпцига. Первоначально сообщалось, что самолет упал на двухэтажный жилой дом, начался сильный пожар. Позднее выяснилось, что место падения самолета находится рядом с жилым строением. Пилот самолета погиб, еще два человека, находившихся на борту, госпитализированы. На земле никто не пострадал. По данным полиции Литвы, на борту самолета были двое граждан Испании, немец и литовец. Погиб гражданин Испании. В Национальном центре кризисного управления заявили, что причиной авиакатастрофы могли стать «технические неполадки».
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