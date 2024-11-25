В Вильнюсе грузовой самолет упал рядом с жилым домом

Обновление: Первоначально сообщалось, что самолет упал на двухэтажный дом, однако позднее представители полиции уточнили, что место падения находится рядом с жилым строением. «Повезло, что самолет попал не в дом, а во двор», — цитирует Delfi главу департамента пожарной безопасности и спасения Ренатаса Пожелу.

В Вильнюсе грузовой самолет упал рядом с жилым двухэтажным домом, сообщает литовское издание Delfi. На месте падения самолета на улице Жирню начался сильный пожар.

Сообщение об инциденте поступило около 05:30. По расписанию, в это время должен был совершить посадку самолет компании DHL. LRT уточняет, что самолет выполнял рейс из Лейпцига.

На борту самолета находились двое членов экипажа и двое сотрудников компании. Delfi пишет, что «спасатели освободили пилота, он пришел в сознание».

В больницу доставлены двое пострадавших, один человек погиб, сообщает издание. Речь идет о находившихся на борту, информации о пострадавших на земле нет.

Mindaugas Kulbis / AP / Scanpix / LETA

Petras Malukas / AFP / Scanpix / LETA

Mindaugas Kulbis / AP / Scanpix / LETA

Аэропорт Вильнюса продолжает работу, но вылет рейсов задерживается, сообщает LRT.

По предварительным данным, сообщает LRT со ссылкой на главу Национального центра кризисного управления (НКВЦ) Вилмантаса Виткаускаса, причиной инцидента могли стать «технические неполадки».

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