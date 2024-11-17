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«Против войны, против агрессии, за свободную мирную Россию». Как проходил антивоенный марш в Берлине

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В Берлине 17 ноября прошел антивоенный марш, организованный российскими оппозиционными политиками Ильей Яшиным, Владимиром Кара-Мурзой и Юлией Навальной. Участники марша (по разным оценкам, от двух до пяти тысяч человек) прошли по центру города до российского посольства, где Яшин, Кара-Мурза и Навальная выступили перед собравшимися. «Мы против войны, против агрессии, мы за свободную мирную Россию», — в частности, сказал Яшин.
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