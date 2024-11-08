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новости
Погромы в Амстердаме. На израильских болельщиков напали после футбольного матча. Кадры очевидцев
1 минута
11:45, 8 ноября 2024
Внимание! Видео содержит кадры насилия
После футбольного матча «Маккаби» из Тель-Авива с «Аяксом» вечером 7 ноября на болельщиков из Израиля в Амстердаме
напали
люди в масках. Некоторые из нападавших были с палестинскими флагами и кричали пропалестинские лозунги. Люди в масках также пытались ворваться в гостиницы, где остановились израильтяне. Известно как минимум о пяти раненых, с некоторыми израильтянами, находившимися в Амстердаме в момент нападения, не могут связаться родные. Власти Нидерландов пообещали провести тщательное расследование произошедшего, задержаны более 60 человек.
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