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«Это будет золотой век для Америки»
Трамп объявил себя президентом. Видео
4 минуты
12:18, 6 ноября 2024
Республиканец Дональд Трамп
выступил
с речью перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич во Флориде в ночь на 6 ноября, когда в США подводили итоги выборов президента. Трамп объявил, что стал 47-м президентом США. Он заявил, что это «изумительная» победа американцев. Трамп пообещал сделать жителей США счастливыми, Америку — сильной и безопасной. А также заявил, что остановит войны.
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