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«Это будет золотой век для Америки» Трамп объявил себя президентом. Видео

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Республиканец Дональд Трамп выступил с речью перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич во Флориде в ночь на 6 ноября, когда в США подводили итоги выборов президента. Трамп объявил, что стал 47-м президентом США. Он заявил, что это «изумительная» победа американцев. Трамп пообещал сделать жителей США счастливыми, Америку — сильной и безопасной. А также заявил, что остановит войны.
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