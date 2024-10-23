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Эминем выступил на митинге в поддержку Камалы Харрис в Детройте. Нет, он не читал рэп — это за него сделал Барак Обама

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5 ноября 2024 года в США пройдут выборы президента. Чем ближе к этой дате, тем активнее ведут кампанию кандидаты в президенты Дональд Трамп и Камала Харрис. Трамп, например, жарит картошку в McDonaldʼs, а поддерживающий его Илон Маск готов финансово стимулировать избирателей. В поддержку Харрис на митинге в Детройте, в свою очередь, выступили Эминем и Барак Обама, причем бывший президент США зачитал фрагмент из знаменитого трека рэпера «Lose Yourself».
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