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Эминем выступил на митинге в поддержку Камалы Харрис в Детройте. Нет, он не читал рэп — это за него сделал Барак Обама
2 минуты
12:42, 23 октября 2024
5 ноября 2024 года в США пройдут выборы президента. Чем ближе к этой дате, тем активнее ведут кампанию кандидаты в президенты Дональд Трамп и Камала Харрис. Трамп, например,
жарит картошку
в McDonaldʼs, а поддерживающий его Илон Маск готов
финансово стимулировать
избирателей. В поддержку Харрис на митинге в Детройте, в свою очередь, выступили Эминем и Барак Обама, причем бывший президент США зачитал фрагмент из знаменитого трека рэпера «Lose Yourself».
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