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Самый сильный обстрел Израиля из Ливана с начала войны. По Хайфе и ее пригородам выпустили более 100 ракет. Съемка очевидцев

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«Хизбалла» днем 8 октября выпустила с территории Ливана более 100 ракет по Хайфе и ее пригородам. Это самый сильный обстрел за год войны. Большинство ракет, заявило командование ЦАХАЛ, удалось перехватить средствами ПВО. Обломки упали на жилой дом в пригороде Хайфы Кирьят-Яме. Пострадала 70-летняя женщина, получившая осколочные ранения, ее отправили в больницу. Также обломки, как сообщает полиция, упали в соседнем Кирьят-Моцкине.
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