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«Попали все-таки в нефтебазу» В Феодосии после атаки дронов загорелся нефтяной терминал. Кадры очевидцев

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В аннексированном Крыму в ночь на 7 октября произошел крупный пожар на нефтебазе в Феодосии. Местные жители в соцсетях сообщали, что перед пожаром слышали взрывы. Минобороны РФ объявило, что над Крымом сбиты 12 украинских беспилотников. Генштаб ВСУ, в свою очередь, сообщил, что по морскому нефтяному терминалу в Феодосии был нанесен удар. Эту нефтебазу, заявили украинские военные, используют я в том числе «для обеспечения потребностей оккупационной армии РФ».
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