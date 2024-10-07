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«Попали все-таки в нефтебазу»
В Феодосии после атаки дронов загорелся нефтяной терминал. Кадры очевидцев
1 минута
12:15, 7 октября 2024
В аннексированном Крыму в ночь на 7 октября произошел
крупный пожар
на нефтебазе в Феодосии. Местные жители в соцсетях сообщали, что перед пожаром слышали взрывы. Минобороны РФ объявило, что над Крымом сбиты 12 украинских беспилотников. Генштаб ВСУ, в свою очередь, сообщил, что по морскому нефтяному терминалу в Феодосии был нанесен удар. Эту нефтебазу, заявили украинские военные, используют я в том числе «для обеспечения потребностей оккупационной армии РФ».
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