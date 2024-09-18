Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Подкасты
Шапито
Войти
О «Медузе»
Реклама
Meduza in English
Показывать по порядку
EN
Войти
Я хочу поддержать «Медузу»
Телеграм
Фейсбук
Твиттер
В закладки
новости
В Центральной и Восточной Европе — наводнение из-за шторма «Борис». В Португалии из-за жары и засухи — лесные пожары
1 минута
13:32, 18 сентября 2024
В Центральной и Восточной Европе — в Польше, Чехии, Австрии и Румынии — из-за проливных дождей, вызванных штормом «Борис», оказались затоплены дороги и населенные пункты. Наводнение ждут в Италии, к которой приближается «Борис». На западе Европы — в Португалии — из-за жары и засухи начались сильные природные пожары.
Телеграм
Фейсбук
Твиттер
В закладки
Напишите нам