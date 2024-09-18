В Центральной и Восточной Европе — в Польше, Чехии, Австрии и Румынии — из-за проливных дождей, вызванных штормом «Борис», оказались затоплены дороги и населенные пункты. Наводнение ждут в Италии, к которой приближается «Борис». На западе Европы — в Португалии — из-за жары и засухи начались сильные природные пожары.