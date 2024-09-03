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Путин встречается с президентом Монголии в юрте и обсуждает проект газопровода из России в Китай, а также квоты для студентов и 80-летие Победы Что они не обсуждают — так это ордер на арест президента РФ

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Президент РФ 2 сентября приехал в Монголию. Визит приурочен к празднованию 85-й годовщины победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими войсками на реке Халхин-Гол. В числе прочего, Путин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух говорили о строительстве газопровода из РФ в Китай. Президент РФ позвал президента Монголии на саммит БРИКС в Казань и на празднование 80-летия Победы в Москву. Монголия признает юрисдикцию Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест Путина, но эта тема в ходе переговоров, судя по официальным сообщениям, не обсуждалась.
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