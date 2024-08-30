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«Я счастливый». Шаман и Лепс выступили в Курске перед ранеными и беженцами
1 минута
10:02, 30 августа 2024
Певцы Григорий Лепс и Вячеслав Дронов (
Шаман
) дали концерт в госпитале в Курске, где проходят лечение раненые российские военные. Как сообщило Минобороны РФ, Лепс и Шаман спели «Самый лучший день» и «Я русский» (а также «Я счастливый»), вручили врачам и пациентам «гитары со своими автографами и витаминные наборы». Также, сообщило правительство Курской области, певцы выступили перед людьми, эвакуированными из приграничных районов региона, которые живут в одном из центров временного размещения. Через несколько дней после начала операции ВСУ в Курской области глава региона Алексей Смирнов разместил в своем телеграм-канале видео, где под переделанную песню Шамана, в которой появились слова «Я курский», показаны кадры эвакуации и сбора гуманитарной помощи для жителей.
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