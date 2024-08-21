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«Мы готовы к президенту Камале»
Съезд демократов поддержал Харрис в борьбе за пост президента США
4 минуты
13:33, 21 августа 2024
Съезд Демократической партии утвердил вице-президента США Камалу Харрис кандидатом в президенты. Речи в поддержку Харрис произнесли ее муж Дуглас Эмхофф, бывшая первая леди и кандидат в президенты США Хиллари Клинтон, бывший президент Барак Обамы и его жена Мишель, действующий президент Джо Байден. Харрис на съезде лично не присутствовала, она участвовала в мероприятии по видеосвязи.
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