«Мы готовы к президенту Камале» Съезд демократов поддержал Харрис в борьбе за пост президента США

Съезд Демократической партии утвердил вице-президента США Камалу Харрис кандидатом в президенты. Речи в поддержку Харрис произнесли ее муж Дуглас Эмхофф, бывшая первая леди и кандидат в президенты США Хиллари Клинтон, бывший президент Барак Обамы и его жена Мишель, действующий президент Джо Байден. Харрис на съезде лично не присутствовала, она участвовала в мероприятии по видеосвязи.