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В Москве двое пассажиров автобуса напали на 87-летнего мужчину. Им показалось, что он назвал убийцами наемников ЧВК Вагнера
1 минута
16:31, 9 августа 2024
В Москве два пассажира автобуса напали на 87-летнего пенсионера Дмитрия Гринчия. Им показалось, что он назвал убийцами наемников ЧВК Вагнера, когда автобус проезжал мимо мемориала бойцам. Нападавшие начали оскорблять Гринчия, а затем силой вытолкали его из автобуса, заломали ему руки и передали дежурному сотруднику ДПС. Полицейские задержали всех троих участников инцидента, позже нападавшие написали на пенсионера заявление. В итоге Гринчия отпустили из ОВД без протокола. Как
отмечает
«ОВД-Инфо», Гринчий — сын «врага народа», его отец был расстрелян в 1938 году.
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