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новости
Антимигрантские погромы в Великобритании. Кадры очевидцев
«Это не протест. Это насилие», — сказал премьер-министр страны
1 минута
15:35, 5 августа 2024
По всей Великобритании неделю
продолжались
протесты против мигрантов — и погромы. Их участники нападали на мигрантов и полицейских, громили магазины и мечети. За неделю полицейские задержали сотни участников беспорядков, только за выходные 3-4 августа, — 150 человек. Волнения начались в Саутпорте после нападения на детский танцевальный клуб. Погромы спровоцировала волна дезинформации, запущенная сайтом, связанным с Россией. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер
заявил
, что участники погромов «ощутят всю силу закона». «Это не протест. Это насилие», — сказал он.
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