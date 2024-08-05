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Антимигрантские погромы в Великобритании. Кадры очевидцев «Это не протест. Это насилие», — сказал премьер-министр страны

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По всей Великобритании неделю продолжались протесты против мигрантов — и погромы. Их участники нападали на мигрантов и полицейских, громили магазины и мечети. За неделю полицейские задержали сотни участников беспорядков, только за выходные 3-4 августа, — 150 человек. Волнения начались в Саутпорте после нападения на детский танцевальный клуб. Погромы спровоцировала волна дезинформации, запущенная сайтом, связанным с Россией. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что участники погромов «ощутят всю силу закона». «Это не протест. Это насилие», — сказал он.
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