В Великобритании всю неделю продолжаются погромы и протесты против мигрантов Возможно, их спровоцировал фейк, который опубликовал связанный с Россией сайт

Ультраправые активисты и их оппоненты на демонстрации в Ноттингеме, 3 августа Sam Dickerson / Splash News / Sp / Vida Press

Как минимум 90 человек арестованы по всей Великобритании за участие в демонстрациях, организованных ультраправыми группировками и переросших в погромы, сообщает «Би-би-си».

В течение недели беспорядки происходили в Лондоне, Бристоле, Белфасте, Саутпорте, Халле, Ливерпуле, Манчестере, Сток-он-Тренте, Блэкпуле, пишет The Guardian. Демонстранты вступали в столкновения с мигрантами и полицией, громили полицейские участки, магазины и мечети, поджигали различные общественные заведения. В ряде городов в ответ на выступления националистов были организованы антифашистские демонстрации.

Первые волнения начались в городе Саутпорт, где 29 июля преступник с ножом ворвался в детский танцевальный клуб Hope of Hart и убил трех девочек в возрасте от шести до девяти лет. Подозреваемого в убийстве задержали. Им оказался 17-летний юноша из соседнего города Бэнкс.

На траурную церемонию по погибшим в Саутпорте пришли националисты из числа сторонников антиисламской Лиги обороны Англии (English Defence League) — они использовали мероприятие как повод для нападения на местную мечеть. В ходе беспорядков пострадали как минимум 39 полицейских.

Газета The Telegraph сообщает, что антимигрантские погромы были спровоцированы волной дезинформации, запущенной сайтом Channel3 Now. На этом ресурсе, маскирующимся под американское новостное агентство, было опубликовано фейковое сообщение о том, что нападение на клуб в Саутпорте совершил «17-летний мусульманин, беженец Али Аль-Шакати».

На самом деле подозреваемого зовут Аксель Рудакубана, он родился в Кардиффе в 2006 году у выходцев из Руанды и всю жизнь прожил в Великобритании.

Заметка на Channel3 Now появилась спустя две минуты после публикации в соцсети Х поста блогера Берни Споффорта, который постоянно распространяет теории заговора. Он упомянул имя Аль-Шакати, но позже без объяснений удалил свой пост. Твит Channel3 Now, на аккаунт которого подписаны всего три тысячи пользователей, в свою очередь собрал 27 миллионов просмотров в соцсети.

Публикацию с выдуманным именем преступника стали цитировать СМИ и распространять лидеры мнений, в том числе глава ультраправой Лиги защиты Англии Томми Робинсон, блогер Эндрю Тейт, предприниматель Дункан Баннатайн. Эта кампания сыграла важную роль в подстрекательстве беспорядков, отмечает издание.

Сейчас Channel3 Now представляет собой агрегатор настоящих и фейковых новостей. При этом, как выяснил The Telegraph, ютьюб-канал этого ресурса был запущен еще в 2012 году — на нем публиковались русскоязычные видеоотчеты о любительских автогонках в Ижевске. В 2019 году канал переименовали и перепрофилировали — он стал публиковать англоязычные ролики о Пакистане. Домен Channel3 Now зарегистрирован в Литве и принадлежит двум гражданам Пакистана.

Беспорядки в Саутпорте, 30 июля

Richard McCarthy / PA / AP / Scanpix / LETA Плакат с надписью «Покиньте наш город. Нам это не нужно» на мосту возле мечети в Саутпорте James Speakman / PA Wire / PA Images / Scanpix / LETA

Лондон, 31 июля

Jordan Pettitt / PA Wire / PA Images / Scanpix / LETA Протесты проходят под лозунгами «Хватит» и «Остановите лодки» ( кампания против нелегальной миграции через Ла-Манш) Jordan Pettitt / PA Wire / PA Images / Scanpix / LETA

Хартлпул, 31 июля

Owen Humphreys / PA Wire / PA Images / Scanpix / LETA

Сандерленд, 2 августа

Terry Blackburn / Backgrid / Vida Press

Andy Commins / Mirrorpix / Vida Press Andy Commins / Mirrorpix / Vida Press

Andy Commins / Mirrorpix / Vida Press

Манчестер, 3 августа

Andy Barton / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Лидс, 3 августа

Hollie Adams / Reuters / Scanpix / LETA

Демонстрации проходят под противоположными лозунгами «Защитим британских детей»… Hollie Adams / Reuters / Scanpix / LETA …и «Добро пожаловать, беженцы» Hollie Adams / Reuters / Scanpix / LETA

Ливерпуль, 3 августа

James Speakman / PA Images / Getty Images James Speakman / PA Images / Getty Images

Халл, 3 августа

Ioannis Alexopoulos / LNP / Shutterstock / Vida Press

Бристоль, 3 августа

Yat Him Wong / Cover Images / Vida Press

Yat Him Wong / Cover Images / Scanpix / LETA Yat Him Wong / Cover Images / Scanpix / LETA

Девушка с плакатом «Не можешь позволить себе аренду жилья? Вини миллиардеров, а не мигрантов». Yat Him Wong / Cover Images / Scanpix / LETA Мужчина с плакатом «20% британских работников были мигрантами». Yat Him Wong / Cover Images / Scanpix / LETA

Белфаст, 4 августа

Менеджер Башир внутри своего супермаркета, сожженного в ходе погромов Jonathan McCambridge / PA Wire / PA Images / Scanpix / LETA Кафе, сожженное во время погромов в Белфасте Jonathan McCambridge / PA Wire / PA Images / Scanpix / LETA