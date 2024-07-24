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В Йеллоустоуне произошел гидротермальный взрыв — из-под земли вместе с горячей водой вырвался столб камней. В нескольких шагах находились туристы
1 минута
14:40, 24 июля 2024
В национальном парке Йеллоустоун в США 23 июля
произошел
гидротермальный взрыв — выброс подземного грунта на высоту нескольких метров над землей вместе с горячей водой и паром. В непосредственной близости находились посетители парка, никто из них не пострадал. В администрации Йеллоустоуна подчеркнули, что вулканическая активность в регионе находится в норме, но часть парка, где произошел взрыв, временно закрыли для посещения. В Йеллоустоуне находится более половины активных гейзеров мира, которые регулярно выбрасывают из-под земли столбы воды и пара, но гидротермальный взрыв для парка — редкое явление.
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