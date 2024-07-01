Первая ступень ракеты «Тяньлун-3» случайно взлетела во время статических испытаний. Она упала и взорвалась неподалеку от города с почти миллионным населением

Статические испытания китайской ракеты «Тяньлун-3» завершились аварией. Из-за «структурных нарушений» в соединении корпуса с испытательным стендом первая ступень ракеты неожиданно взлетела. Через несколько секунд она упала в безлюдной местности всего в нескольких километрах от города Гунъи, в котором живут 850 тысяч человек. В результате инцидента никто не пострадал. Ракету «Тяньлун-3» называют китайским аналогом Falcon 9, ее разрабатывает частная компания Space Pioneer. До аварии предполагалось, что она совершит первый орбитальный полет уже в июле.