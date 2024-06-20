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В Москве ураган срывает крыши и валит деревья. Один человек погиб, есть пострадавшие

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На Москву днем 20 июня обрушился ураган. Сильный ветер срывал рекламные щиты и фрагменты кровли и валил деревья. Из-за падения дерева в районе храма на Ивановской улице погиб мужчина. На Енисейской улице металлический лист, сорванный ураганным ветром, выбил стекла в вагоне трамвая. Двое пассажиров получили легкие травмы, им оказана помощь на месте. Телеграм-канал «112» со ссылкой на источники сообщает о как минимум десяти пострадавших из-за непогоды. В Москве был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности, закрыты парки и летние веранды, жителей просили не выходить без необходимости из дома.
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